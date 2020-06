Calciomercato. Eros Litardi non chiude la porta alla Carlin's Boys: "Mi piacerebbe, sarebbe suggestivo"

Dopo la nostra indiscrezione sulla panchina della Carlin's Boys, a rompere il silenzio è uno dei tre papabili (secondo indiscrezioni) Eros Litardi.

Il tecnico, quest'anno nella prima parte di stagione al Santo Stefano, non disprezzerebbe l'idea di tornare nel club matuziano come esternato a noi di Rivierasport.it

Mister Litardi, come giudica l'accostamento alla panchina della Carlin's Boys? "Sarebbe molto suggestivo, probabilmente perché nell'intervista realizzata con voi qualche tempo fa avevo detto che mi sarebbe piaciuto continuare con quel gruppo di ragazzi che avevano fatto un campionato fantastico".

Quindi le piacerebbe tornare? "Sì, mi piacerebbe".

Ha avuto al momento altri contatti? "Per ora non ho sentito nessuno, come avevo già detto non sono solo interessato a Prime Squadre ma anche a Juniores o Allievi".