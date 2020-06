Calciomercato. Tra il Taggia e Simone Siciliano spunta la Dianese&Golfo: sondaggio giallorossoblu

Il matrimonio tra il Taggia e mister Simone Siciliano dovrebbe continuare, ma attenzione alle sorprese dell'ultimo momento.

Secondo le ultime indiscrezioni club e tecnico avrebbero un accordo di massima per proseguire insieme anche nella prossima stagione, indipendentemente dalla categoria.

Sondaggio giallorossoblu. Nelle ultime ore però è cominciata a girare una voce insistente. La Dianese&Golfo, ormai forte dell'entrata di Denis Muca in società, starebbe sondando proprio Siciliano in caso di separazione da Nicola Colavito, con il tecnico giallorosso sarebbe il profilo ideale per il progetto giallorossoblu. Per la panchina della Dianese&Golfo piace molto anche Amedeo Di Latte.