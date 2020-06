Calciomercato Serie D. Sanremese, trattative nel vivo: nuovo incontro per il ritorno di Daniele Molino

La Sanremese prova ad accelerare per mettere a disposizione del nuovo allenatore (Alessio Bifini aspettando l'ufficialità) una rosa già completa.

Le trattative calde. Il nome più importante che gira al 'Comunale' è senza dubbio quello di Daniele Molino. Il fantasista, quest'anno in forza al Latte Dolce, sarebbe pronto al ritorno in biancoazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni però le parti sono ancora lontane dopo un incontro avuto nei giorni scorsi. Ma si sta lavorando.

Attacco boom. Come anticipato da noi di Rivierasport.it per l'attacco i nomi più caldi sono quelli di Guidotti e Mencagli della Sangiovannese. Secondo rumors la trattativa è complicata, ma non così impossibile da realizzare.

Per quanto riguarda le partenza sembrano ormai certa quella di Spinosa e dei difensori Gagliardini e Manes. Per il pacchetto arretrato si cercherà un difensore centrale da affiancare a Castaldo (quasi fatto dal Vado), mentre sugli esterni si opterà ancora per due under. In bilico anche Scalzi, ambito sempre più in Serie C. Da valutare la situazione legata a Bregliano e Lo Bosco che potrebbero rinnovare con il club di una stagione.

Da capire anche la situazione di capitan Taddei dopo le dichiarazioni rilasciate ieri al nostro quotidiano online.