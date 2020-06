Calcio. Protocollo sanitario, in casa Virtus Sanremo è mister Massimiliano Moroni a dare un commento: "Protocollo giusto dato il momento, ma porterà qualche problema per parecchie società"

Arrivano le prime considerazioni delle varie società dilettantistiche della nostra provincia calcistica, dopo l'emissione del protocollo sanitario: in casa Virtus Sanremo analizza la situazione mister Massimiliano Moroni:

Mister Moroni, come valuta il protocollo sanitario emesso? "E' un protocollo giusto dato il momento. Sicuramente porterà qualche problema per parecchie società, soprattutto quelle che non hanno possibilità".

La posizione della società Virtus Sanremo? "Il nostro Presidente sta già lavorando alla realizzazione del protocollo, sempre nel rispetto delle regole e della tutela dei ragazzi del settore giovanile".

Ci saranno grandi novità anche per il campo Grammatica: ci aggiorna? "Sì, ricordiamo inoltre che a breve sarà ultimata la stesura del manto erboso nel campo Grammatica, gestito da noi. Tutto questo farà dell'impianto un valore aggiunto per la prossima stagione. Ringraziamo da adesso le famiglie ed i ragazzi che già da qualche settimana hanno confermato ancora una volta di voler rimanere con la Virtus Sanremo Calcio 2011".