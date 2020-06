Calciomercato. Le panchine delle squadre imperiesi: ecco il mosaico degli allenatori

Effetto domino in provincia di Imperia, con le panchine delle squadre imperiesi pronte ad essere assegnate o a confermare il tecnico della prossima stagione: analizziamo la situazione aggiornata di tutte le formazioni, dalla Serie D alla Seconda Categoria.

SANREMESE. Il discorso sembra ormai in via di conclusione con Alessio Bifini atteso, secondo le ultime indiscrezioni, in sede nei prossimi giorni per chiudere. Panchina 2020/2021: Bifini 99%

IMPERIA. La panchina neroazzurra dovrebbe essere affiata ancora ad Alessandro Lupo, salvo clamorosi colpi di scena. Panchina 2020/2021: Lupo 99%

OSPEDALETTI. La conferma di Andrea Caverzan sulla panchina orange è ufficiale. Panchina 2020/2021: Caverzan (confermato)

TAGGIA. La situazione si è ingarbugliata, anche se la priorità dei giallorossi è quella di confermare Simone Siciliano. Il tecnico è ambito e nei giorni scorsi è uscita l'alternativa Alan Carlet in caso di addio. Panchina 2020/2021: Siciliano 60% Carlet 40%

VENTIMIGLIA. Aspettando le ufficialità per i prossimo campionati, la dirigenza granata è pronta a confermare in panchina Fabio Luccisano. Panchina 2020/2021: Luccisano 99%

DIANESE&GOLFO. Negli ultimi giorni, secondo indiscrezioni, la pista Simone Siciliano è sempre più viva. Il tecnico del Taggia è il grande obiettivo, anche se non è da escludere la permanenza sulla panchina giallorossoblu di Nicola Colavito. Panchina 2020/2021: Siciliano 60% Colavito 40%

CAMPOROSSO. In casa rossoblu la situazione dovrebbe essere definita a breve con la permanenza di Carmelo Luci nell'aria. Panchina 2020/2021: Luci 99%

CARLINS' BOYS. Un'altra panchina contesa è quella neroazzurra, dove sono in tre ad essere in corsa, dopo l'annuncio della società di proseguire anche nella prossima stagione. Al profilo d'esperienza di Enrico Vella (in pole), segue Pasquale Berrica davanti al suggestivo ritorno di Eros Litardi. Panchina 2020/2021: Vella 50% Berrica 40% Litardi 10%

DON BOSCO VALLE INTEMELIA. Situazione in stand by per capire se la società biancorossa si iscriverà o no al prossimo campionato di Prima Categoria.

ATLETICO ARGENTINA. La panchina rossonera potrebbe a sorpresa cambiare guida, visto l'addio a sorpresa di Luigi De Mare. Se mister Christian Maiano non verrà confermato, ecco spuntare il profilo di Eros Litardi. Panchina 2020/2021: Maiano 70% Litardi 30%

ONEGLIA CALCIO. La panchina sarà ancora affidata a Gianni Bella, pronto a proseguire il progetto iniziato la scorsa estate. Panchina 2020/2021: Gianni Bella (confermato)

RIVA LIGURE. Si proseguirà ancora con Gian Paolo Minasso sulla panchina biancoamaranto. Panchina 2020/2021: Minasso (confermato)

VIRTUS SANREMO. La panchina matuziana potrebbe anche avere dei stravolgimenti, se mister Massimiliano Moroni decidesse di cambiare ruolo. Panchina 2020/2021: Moroni 20% Altri 80%