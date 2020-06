Calciomercato. Tutte le trattative aggiornate delle squadre imperiesi

In questa sezione ecco l'elenco delle nostre indiscrezioni, notizie e ufficialità sul calciomercato delle squadre imperiesi. Aggiorniamo i nostri lettori sulle trattative in corso.

ATLETICO ARGENTINA, rottura clamorosa con Pietro Daddi: "Non resto" (Clicca QUI)

ECCELLENZA: decisione a sorpresa per l'ex Sanremese Giuseppe Cacciatore (Clicca QUI)

PANCHINE 2020/2021: la situazione delle squadre imperiesi (Clicca QUI)

TAGGIA, nodo panchina: se parte Siciliano occhi su Alan Carlet (Clicca QUI)

DIANESE&GOLFO, accelerata per la panchina: nel mirino Simone Siciliano (Clicca QUI)

OSPEDALETTI, possibile novità in vista: Luigi De Mare può entrare in società (Clicca QUI)

SANREMESE, si lavora per il ritorno in biancoazzurro di Daniele Molino (Clicca QUI)

IMPERIA, la situazione legata a Edo Capra (Clicca QUI)

CERVO FC, fine dell'era gialloblu. Denis Muca saluta ed entra alla Dianese&Golfo (Clicca QUI)

ATLETICO ARGENTINA, nessun esonero per mister Christian Maiano: "Il club non mi ha comunicato niente" (Clicca QUI)

SANREMESE, Max Taddei in esclusiva a Rivierasport.it: "Nessuna chiamata dalla società" (Clicca QUI)

SANREMESE, vicino il ritorno in difesa di Luigi Castaldo (Clicca QUI)

ATLETICO ARGENTINA, dimissioni di Luigi De Mare: "Lascio perchè..." (Clicca QUI)

TAGGIA, mister Simone Siciliano desiderato: sondaggio Dianese&Golfo (Clicca QUI)

CARLIN'S BOYS, Eros Litardi esce allo scoperto: "Mi piacerebbe..." (Clicca QUI)

IMPERIA, Paolo Scannapieco a Diretta Mercato: "Il mio auspicio è di rimanere in neroazzurro" (Clicca QUI)

TAGGIA, si avvicina la fumata bianca per la conferma in panchina di Simone Siciliano (clicca QUI)

ATLETICO ARGENTINA, mister Christian Maiano rompe il silenzio: "Sul mio futuro..." (Clicca QUI)

ESCLUSIVA RIVIERASPORT - Clamorosa idea dell'Imperia per il centrocampo se Sancinito parte (Clicca QUI)

TAGGIA, si insiste su Luca Baracco e Lenny Castagna per centrocampo e attacco (Clicca QUI)

SANREMESE, settimana decisiva sulla panchina per l'arrivo di Alessio Bifini (Clicca QUI)

TAGGIA, ecco i nomi dei possibili primi confermati (Clicca QUI)

SANREMESE, pronto il doppio colpo in attacco: occhi su Elia Guidotti e Federico Mencagli della Sangiovannese (Clicca QUI)

ESCLUSIVA RIVIERASPORT - CARLIN'S BOYS, lotta a tre per la panchina neroazzurra (Clicca QUI)

ESCLUSIVA RIVIERASPORT - SANREMESE, Filippo Scalzi può andare via: piace in Serie C (Clicca QUI)

SANREMESE, Giorgio Gagliardi resta biancoazzurro: "Felice della mia scelta" (Clicca QUI)

CLAMOROSO DON BOSCO VALLE INTEMELIA: club a rischio iscrizione in Prima Categoria (Clicca QUI)