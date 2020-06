Calciomercato. Separazione tra il Don Bosco Valle Intemelia e Stefano Condrò: "Difficile spiegare tutto ciò"

Stefano Condrò in azione con la maglia del Don Bosco Valle Intemelia

Situazione sempre in alto mare in casa Don Bosco Valle Intemelia, con il sodalizio biancorosso a rischio iscrizione per il prossimo campionato di Prima Categoria.

Della rosa biancorossa non farà più parte Stefano Condrò, centrocampista che ha reso noto con un post sul proprio profilo Facebook la separazione dal club:

"Difficile spiegare tutto ciò. Ringrazio tutta la società del Don Bosco Vallecrosia, i compagni, i mister e tutto staff per questi 2 anni. Le strade si separano, ma i momenti, i sacrifici e le risate insieme restano. Emozioni che solo il calcio, sa dare. Un gruppo fantastico che porterò sempre con me".