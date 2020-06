Il campione di Formula Uno Charles Leclerc ospite per una partita di padel al TC Dolceacqua

Complici alcune amicizie comuni, stamani il campione monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, è stato ospite del sindaco Fulvio Gazzola per una partita di padel al TC Dolceacqua.

Si è approfittato dell’occasione per poter inoltre presentare al pilota monegasco il logo del primo Fan Club Charles Leclerc italiano, che avrà appunto sede nel borgo dei Doria e che vedrà la sua nascita ufficiale nei prossimi giorni. Il pilota è apparso molto rilassato ed in ottima forma, a poche settimane dalla ripresa delle gare, ed ha voluto complimentarsi con i gestori del circolo per l’accoglienza ricevuta.