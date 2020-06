Calcio. Svolta Carlin's Boys con le dimissioni di Fabio Mesiano: "Ecco perchè ho preso questa decisione"

Clamorosa svolta in casa Carlin's Boys, in vista della prossima stagione.

Sono arrivate le dimissioni di Fabio Mesiano, che spiega ai nostri microfoni la causa della separazione dal club neroazzurro:

"Ho deciso di dare le mie dimissioni in quanto i miei programmi non sono compatibili con quelli degli altri soci del club.

Sono stati per me anni bellissimi alla Carlin's Boys, società che voglio ringraziare pubblicamente per quello che mi ha dato. Ma è arrivata l'ora per me di lasciare in maniera definitiva".