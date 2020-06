L'Imperia in Serie D: arrivano le congratulazioni del sindaco Scajola e dell'assessore Vassallo

Dopo l'ufficializzazione della promozione dell'Imperia in Serie D, non si sono fatte attendere le congratulazioni del primo cittadino, Claudio Scajola e dell'assessore allo sport, Simone Vassallo.

“Una bella notizia per la Città. La promozione dell'Imperia in Serie D è un traguardo raggiunto con merito, figlio di un progetto che è stato portato avanti nell'ultimo periodo. I complimenti vanno ai giocatori, all'allenatore e alla società tutta, a partire dal presidente Gramondo.

La straordinarietà degli eventi che hanno portato al risultato finale nulla toglie a quanto la squadra ha saputo dimostrare sul campo nel corso della stagione, giocando un ottimo calcio e sapendo aggregare intorno a sé il calore della Città. Io stesso ho avuto modo di seguire le partite e apprezzare il clima che ha permesso di riconquistare una categoria che mancava da troppo tempo”. Così il sindaco Claudio Scajola.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto. I complimenti vanno a tutta la grande squadra dell'Imperia Calcio, a chi va in campo e a chi lavora alla scrivania. Come Amministrazione abbiamo effettuato investimenti importanti sullo stadio, come il rifacimento dell'impianto di irrigazione, e in piena collaborazione con la società stiamo provvedendo alla riqualificazione dei locali. Non vediamo l'ora di poter tornare a riempire il Ciccione e a tifare per i colori della nostra Città”. Così l'assessore allo Sport, Simone Vassallo.