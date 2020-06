Virtual Games World ha riaperto e vi aspetta per farvi vivere nuove emozionanti avventure nel fantastico mondo 3D

La realtà virtuale è una tecnologia immersiva che proietta l'utente in un mondo virtuale al 100%. Tramite l'ausilio di un visore per realtà virtuale che viene posizionato sulla testa con uno schermo rivolto verso gli occhi, l'utilizzatore si disconnette dalla realtà per vivere un'esperienza completamente nuova selezionando diverse esperienze VR.

Abbiamo intervistato Gaetano Fracchiolla, titolare della prima sala giochi della provincia di Imperia, interamente dedicata alla "virtual reality", per saperne di più su questo futuristico sistema di intrattenimento.

Come è nata l'idea di realizzare una sala giochi interamente dedicata alla realtà virtuale?

“Devo iniziare dicendo, che ad oggi siamo i primi e unici in Liguria ad avere 400 m2 adibiti alla realtà virtuale. In Italia realtà grosse così si contano sulle dita di una mano. L’idea di realizzare una sala giochi interamente dedicata alla realtà virtuale è da attribuire a mia moglie Marisa che era alla ricerca di un lavoro per nostro figlio Simone e che ha trovato ispirazione guardando un servizio sul Tg5 sulla fiera dei giochi tecnologici. Da lì a poco, dopo esserci documentati su diverse aziende, abbiamo contattato la Gieffe di Napoli, una società leader del settore, specializzata nell'intrattenimento automatico, che ci ha fornito delle macchine altamente professionali e si è occupata anche del montaggio e collaudo. Ma non è tutto! Si è dedicata anche alla nostra formazione, andando oltre gli accordi previsti dal contratto ”.

Come sono strutturati gli ambienti e come ci si muove nella realtà virtuale?

“Gli ambienti per le esperienze in VR sono praticamente simili a box aperti dove il giocatore è solo e si muove all’interno dell'area con l'ausilio di un controller e dei sensori. In pratica ciò che l’utente vede attraverso il visore non è altro che un render in real time del mondo virtuale. Come muoversi nella realtà virtuale, dipende anche dall’esperienza che si sceglie di fare. Ci sono avventure più statiche dove per muoversi all’interno del gioco, basta interagire con i tasti del controller. Altri dove l’esperienza ci richiede di camminare o soprattutto correre. Noi abbiamo 3 pedane OMNI VIRTUAL, dove con apposite scarpe che diamo in dotazione,con una suola particolare e un sensore, il giocatore può praticamente camminare o correre nel gioco stesso. Questi particolari sono molto difficile da spiegare a parole, piuttosto che vederli e provarli personalmente.Oltre a queste postazioni, abbiamo 2 simulatori di guida pro, anche questi dotati di visore per la realtà virtuale, dove poter provare l’ebrezza di guidare un bolide di F1 o una gran turismo e fra poco anche qualche prova speciale di rally”.

La realtà virtuale è una tecnologia complessa che può generare emozioni reali?

“Io credo che più l’esperienza virtuale è vicina alla realtà, più le emozioni che il giocatore riceve sono maggiori, d’altronde lo dicono le parole stesse: realtà virtuale, ciò che sembra vero ma non lo è! Quindi più sembra reale, più ci appassioniamo e divertiamo”.

La realtà virtuale può essere pericolosa?

“Come tutte le cose è l’eccesso che fa male. Noi, soprattutto ai tanti bambini che vengono a trovarci, consigliamo sempre di andare per gradi. Si inizia con esperienze semplici con personaggi o paesaggi non aggressivi o difficili da comprendere per un bambino di 6 anni. Si inizia con non più di 5 minuti per gioco. Il bambino comincia a prendere così confidenza con un mondo irreale ma simile alla realtà. Nel periodo natalizio ha spopolato tra i bambini il viaggio sulla slitta di Babbo Natale! Il bambino si vedeva in compagnia di una figura rassicurante come appunto Babbo Natale, sulla slitta trainata dalle renne. Viaggiando sui tetti delle case, cominciava a percepire come si vede il mondo volando, inoltre il bambino interagiva, lanciando lui stesso i pacchi dono nei camini delle case. Fantastico!!! Ovviamente per i più grandi il tempo di gioco lo stabilisce il giocatore stesso. In base anche all’esperienza che sceglie. Noi dobbiamo aver cura dei più piccoli, farli divertire in modo adeguato e nella giusta durata”.

La realtà virtuale può servire a sensibilizzare le persone con disabilità?

“Sì, la realtà virtuale può servire a sensibilizzare le persone con disabilità, ma non lo dico io, infatti, ci sono fonti mediche che lo affermano. Basta andare su internet e scrivere realtà virtuale e autismo e si scopre che la VR purtroppo non guarisce (magari!!), ma è di grande aiuto a persone di tutte le età che soffrono di questa patologia. Ma non soltanto per l’autismo, anche per altre patologie come la sindrome di Asperger. Nei mesi scorsi abbiamo avuto bambini e ragazzi con queste patologie, e i ringraziamenti e complimenti ricevuti dai loro genitori ci hanno fatto tanto piacere. Noi grazie al passaparola di questi genitori stiamo ricevendo richieste anche da famiglie di Savona e Genova. Ad oggi siamo gli unici in Liguria. Noi siamo disponibili a collaborare con qualsiasi associazione per poter permettere a persone di tutte le età con qualsiasi disabilità, di potere anche loro divertirsi come tutti. Vorrei poter sensibilizzare i vari comuni della nostra provincia, affinché se all’interno del loro territorio ci sono persone disabili possano quest’ultime non essere messe sempre da parte. Noi siamo disponibili anche a riservare una giornata solo per loro. Devo aggiungere che tra le esperienze in realtà virtuale che abbiamo non ci sono solo giochi ma anche esperienze culturali molto interessanti. Come: VIAGGIO NEL CORPO UMANO, GUIDA E PRATICA STRADALE dove per chi è in procinto di prendere la patente può fare pratica sui simulatori di guida, come se si trovasse veramente sulla strada con tutti gli imprevisti che ci possono capitare, ma in assoluta sicurezza. Il programma indica al guidatore le varie infrazioni commesse e le relative sanzioni. Poi ci sono ancora: VISITA AL PALAZZO DI VERSAILLES, VISITA ALLA CAPPELLA SISTINA, IL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA, ALL’INTERNO DI UNA PIRAMIDE EGIZIA E GOOGLE EARTH dove con un click ti puoi trovare ai piedi del Cristo di Rio de Janeiro o a Roma nel Colosseo, o a San Francisco sul Golden Gate o dove si vuole! Quindi ce n'è per tutti i gusti”.

È possibile affittare una zona riservata per ogni tipo di evento?

“È possibile affittare sia una zona riservata per ogni tipo di evento, sia le varie postazioni di gioco”.

In che modo vengono attuate le misure di sanificazione degli spazi e degli strumenti di gioco?

“Per quanto riguarda la sanificazione degli spazi e delle postazioni di gioco, abbiamo attuato le procedure del protocollo COVID-19 per le sale giochi, anche se ad onor del vero noi sin dal primo giorno di apertura avevamo e continuiamo ad attuare procedere di igiene più del protocollo stesso.

Per noi dal primo giorno è stato importante assicurare igiene e sicurezza ai nostri clienti. La lista di ciò che noi facciamo per l’igiene è lunga, ma basta venire da noi per accorgersene. Voglio ribadire ancora una volta la nostra completa disponibilità a collaborare con le varie istituzioni (comuni,enti, associazioni e quant’altro), con i programmi che volessero attuare a sostegno delle persone con disabilità”.

Se desiderate immergervi nel mondo virtuale e vivere avventure emozionanti con la nuova frontiera del divertimento, la sala giochi Virtual Games si trova in via Nazionale n.373 a Imperia ed è annessa al Centro Commerciale Sasa con ampio parcheggio. Composta da 400m2 di cui oltre 250m2 destinati alla realtà virtuale, la struttura dispone anche di un'area ristoro dove ci si può riposare tra un’esperienza e l’altra.

Per ulteriori informazioni:

Virtual games sas di Fracchiolla Simone & C.

Tel. 3292182493

www.virtualitygameworld.it