Calciomercato. Golfo Dianese, si prova il grande colpo in attacco: bomber Lenny Castagna nel mirino

La nuova società Golfo Dianese, che parteciperà al campionato di Promozione, ha messo nel mirino un profilo d'alto livello per l'attacco.

Secondo le ultime indiscrezioni nel mirino dei dirigenti è finito Lenny Castagna, quest'anno in forza all'Albenga. Una trattativa complicata ma che si proverà ad intavolare, anche se sul giocatore c'è anche il Taggia.

Il Golfo Dianese, sempre secondo rumors, si starebbe muovendo per un forte centrocampista che ha fatto in passato categorie importanti in Piemonte come l'Eccellenza.