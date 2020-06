Incontro Rcs-Ministero: oggi si conosceranno le sorti della 'Milano-Sanremo', presentato il protocollo

Si saprà tra oggi e domani se sarà possibile o meno organizzare la ‘Milano-Sanremo’ e, se ci sarà l’assenso ministeriale, verrà stilata una sorta di protocollo per poterla proporre l’8 agosto, come previsto dalla Federazione Internazionale.

Una prima ‘vittoria’ del Comune di Sanremo, che si era opposto decisamente alla data del 15 agosto e che avrebbe creato non pochi problemi alla gestione turistica e viaria, sia nella città dei fiori che nell’intero ponente ligure, nel giorno clou delle vacanze estive.

La gara quasi certamente si svolgerà ma, oggi, la Rcs Gazzetta dello Sport sta sottoponendo il protocollo Covid-19 al Ministro Spadafora e, solo al termine dell’incontro si potrà conoscere l’effettiva fattibilità (e in quale modo) della ‘Classicissima’. Bisognerà capire, infatti, se si potranno montare le tribune, se il pubblico potrà seguire l’arrivo come all’antico sulle balaustre di via Roma e corso Orazio Raimondo.

Tutto da verificare, ovviamente, tenuto conto anche di come si sta vivendo l’evoluzione dello sport e del suo seguito. I tempi, da qui all’8 agosto sono ancora lunghi ma chiaramente gli organizzatori devono stilare un protocollo specifico da sottoporre al Ministero, che dovrà decidere il da farsi.

Nel corso della giornata, quindi, o al più tardi domani, si potrà conoscere il responso sulla corsa dell’8 agosto, saltata a marzo come tutte le manifestazioni sportive e non che erano previste a Sanremo e in tutta la provincia. Ovviamente la situazione viene monitorata costantemente dall’Assessore al Turismo e Sport del Comune matuziano, Alessandro Sindoni.