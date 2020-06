Ventimiglia: aperto il playground 'Nervia basketball court', intanto è ripresa l'attività della palla a spicchi (Foto)

"Da circa un mese, applicando il protocollo Fip, il Ventimiglia basket ha ripreso l'attività di basket e minibasket con i coach Gianni, Fabio ed Aldo. Ottima la risposta dei tesserati, felici ed entusiasti di aver ripreso l'attività che si protrarrà al Palaroya fino a fine giugno.

"Post lockdown - evidenzia Giovanni Faedda - finalmente siamo riusciti ad aprire il nuovo playground costruito con il progetto del bilancio partecipativo 'Nervia basketball court', un'opera tanto attesa dagli amanti del basket grandi e piccini e lo scorso weekend ha visto allenarsi al suo interno la forte cestista ponentina Martina Bestagno che milita alla Reyer Venezia in serie A. Le idee ci sono anche per l'estate appena iniziata e si spera di riuscire a creare qualche evento per gli appassionati e non all'aperto, vi terremo aggiornati".