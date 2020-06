Calcio a 6. Conto alla rovescia per il 25°Trofeo Città di Sanremo

Gli organizzatori puntano a 10 giorni dai sorteggi, che verranno effettuati nello splendido scenario dei Bagni Italia, in diretta Facebook e con collegamenti continui su Radio Intemelia, ad arrivare a 28 squadre iscritte. Ricordiamo che al torneo a 6 è possibile iscrivere squadre formate da un massimo 9 giocatori senza alcun limite di numero di tesserati e che ogni squadra effettuerà minimo 6 partite. La data della finale è fissata per la 1 settimana di Agosto.

Molti sponsor hanno deciso di sostenere le squadre e il torneo, oltre a Sporting Vip che offrirà i palloni per tutti gli incontri, anche Clas il Pesto dell' ex presidente della Sanremese, Renato Bersano ha voluto essere sponsor della manifestazione.

Per chi volesse mettersi in contatto con l' Asd sanremo calcio per informazioni e iscrizioni piò farlo sia telefonicamente o con whatsapp ai numeri + 39 350 5151993 / + 39 328 8428471 oppure tramite i canali social (Facebook Istagram - SanremoCalcio ) o sul sito web www.saremocalcio.it