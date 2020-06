Calcio. La Federazione calcistica di Seborga compie sei anni: presentate le divise del modello Olimpico - N.F. Board

Visita ufficiale nel Principato sabato scorso per la Federazione Calcistica di Seborga. I dirigenti della FCPS sono stati infatti accolti dalla Principessa Nina e dal Ministro dello Sport Gianni Fiore per la presentazione delle maglie del modello ‘Olimpico – N.F.-Board’ che verranno indossate dalla nazionale maggiore del Principato in occasione di partite ufficiali legate alla nota organizzazione calcistica internazionale situata in Francia.

Dopo aver festeggiato lo scorso 6 giugno i sei anni di attività della Federazione seborghina il Presidente Claudio Gazzano, la Segretaria Linda Chittolini ed il Direttore Generale Matteo Bianchini hanno così incontrato nel Principato per la consueta riunione annuale il Fondatore e Vicepresidente della FCPS Marcel Mentil che ha consegnato loro le nuove divise create in accordo con l’organizzazione mondiale N.F.-Board a cui la Federazione del Principato è affiliata fin dal giorno della propria fondazione. “Siamo davvero grati alla famiglia Mentil per la realizzazione di queste bellissime tenute – ha dichiarato il Direttore Generale Bianchini – e siamo molto lieti di esserci nuovamente incontrati tutti insieme nel Principato. Ringraziamo per la splendida accoglienza la Principessa Nina ed il Ministro Fiore e ci auguriamo di vedere presto in campo queste nuove divise.” Le tenute del modello ‘Olimpico - N.F.-Board’ presentano i classici colori di Seborga con maglie suddivise diagonalmente in bianco ed azzurro, pantaloncini bianchi bordati di azzurro recanti il logo del Comitato Olimpico Nazionale di Seborga e calzettoni anch’essi biancazzurri. Di colore rosso ed arancio sono invece le divise dei portieri. A margine della presentazione il Direttore Bianchini ha poi esposto l'attuale situazione delle competizioni e delle squadre del Principato: “Nonostante questa annata strana e particolare riusciremo ad assegnare tutte le nostre competizioni 2020 comprese quelle legate alle partite dei campionati italiani locali. Per quanto riguarda le nostre squadre ci auguriamo di poter chiudere in autunno la stagione di futsal della FIFS con la Parafarmacia Valle Pro Seborga che poco prima della sospensione aveva conquistato la Coppa Liguria e siamo anche in attesa di conoscere le decisioni della Serie C FIGC di calcio a 5 coi nostri amici e partner ufficiali dell’Airole FC che si trovavano al terzo posto nella classifica regionale. A partire dai primi di luglio debutteremo poi nel calcio a sei con il Pro Seborga impegnato nel prestigioso torneo estivo organizzato dalla ASD Sanremo Calcio presso il Morgana Beach, un trofeo che avremo anche l’onore di patrocinare. Ci auguriamo infine di poter esordire anche in altre discipline legate al calcio ed avremo nei prossimi giorni ulteriori contatti.”