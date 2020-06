Calciomercato Serie D. Sanremese, nasce la squadra per Bifini: Lo Bosco verso la conferma, trattativa aperta con Mark Gaeta

Il mercato in entrata e in uscita in casa Sanremese comincia ad intensificarsi, dopo la nomina ufficiale di mister Alessio Bifini in panchina.

Secondo le ultime indiscrezioni è ormai ai dettagli la conferma in biancoazzurro di Loreto Lo Bosco. Sempre quanto riguarda il reparto offensivo, trattativa aperta per il clamoroso ritorno (già vicino un anno fa) di Mark Gaeta. L'attaccante in questa stagione, dopo un anno al Chieri, è stato protagonista con le maglie di Avezzano e Latina.

Mencagli sfuma. Sfuma invece un obiettivo del club matuziano, visto che l'attaccante Federico Mencagli ha firmato con il Follonica Gavorrano: l'ex Sangiovannese è stato nel mirino del Direttore Generale Pino Fava.

Taddei sempre più lontano. Sembrerebbe invece ai titoli di coda l'avventura con la maglia della Sanremese di capitan Max Taddei: il centrocampista, secondo rumors, potrebbe dire addio e sul mediano ci sarebbe anche l'Imperia.