Calcio. Taggia, Simone Siciliano raggiante dopo la conferma in giallorosso: "Ringrazio la società e il Presidente Ghu. Ora speriamo di festeggiare la promozione in Eccellenza"

Il Taggia anche per la stagione 2020/2021 ha confermato in panchina il bravo e preparato Simone Siciliano.

Un premio per il lavoro svolto prima dello stop ai campionati dilettantistici, causa emergenza Coronavirus: al nostro quotidiano online il tecnico ci spiega cosa l'ha convinto a proseguire in giallorosso.

Mister Siciliano, la scorsa settimana è arrivata la conferma sulla panchina del Taggia: quali sono le sue prime parole? "Sono contento di poter continuare col Taggia, ringrazio la società e il Presidente Ghu per avermi dato l'opportunità di poter continuare quello che di buono abbiamo fatto fino alla fine forzata".

Sestrese in Eccellenza e Taggia aspetta... "Ora spero vivamente che possiamo festeggiare anche noi la promozione in Eccellenza, sennò proveremo a far bene in Promozione".

Ci sono mai stati contatti con il Golfo Dianese? "Con il Golfo Dianese c è stato un interessamento tramite persone legate a me e a loro. Li ringrazio, ma non potevo non continuare con la mia Squadra, con i miei Ragazzi".