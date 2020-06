C'è grande attesa anche nel mondo della pallacanestro per capire come ripartirà il pallone a spicchi, dopo il terremoto legato all'emergenza Coronavirus e lo stop ai campionati.

In casa BKI Imperia si prova a guardare con calma avanti e coach Danilo Pionetti non ci gira troppo intorno:

"Come BKI vogliamo riconfermare il gruppo della Serie D - ha dichiarato il tecnico - ma aspettiamo di capire come e quando ripartire, prima di eventualmente fare altri passaggi per concretizzare le nostre idee".