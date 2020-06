Calcio, Serie D. Imperia, ad un passo la conferma in panchina di mister Alessandro Lupo: fumata bianca in arrivo

Lo avevamo anticipato nella giornata di ieri e ormai sembra che tutto, salvo un clamoroso colpo di scena, stia ormai andando a buon fine.

L'Imperia affiderà anche per la prossima stagione in Serie D la panchina a mister Alessandro Lupo, con la trattativa ormai ai dettagli: in giornata è attesa la fumata bianca per l'ufficialità. Con il tecnico pronti alla conferma anche il vice Matteo Fiani e il preparatore dei portieri Gianni Minori.

Da quel momento si potrà pensare al mercato neroazzurro con le conferme e gli obiettivi per rinforzare la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, il primo grande obiettivo sembrerebbe il mediano Max Taddei.