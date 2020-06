Calcio. Conto alla rovescia per la nascita dell'Argentina FC: nel direttivo anche Luigi De Mare e Angelo Fameli

Conto alla rovescia per la nascita dell'Argentina FC, la terza squadra ad Arma di Taggia dopo Taggia e Atletico Argentina.

Sarà formata una Prima Squadra (possibile allenatore Christian Maiano) e anche un settore giovanile importante.

A far parte di questo progetto ci saranno Luigi De Mare, Fabio Mesiano (ex Direttore Sportivo della Carlin's Boys), D'Attanasio e Lazzarini (già nel settore giovanile della Sanremese Calcio) e Binello. A sorpresa ci sarà anche Angelo Fameli secondo le ultime indiscrezioni. Attenzione al profilo di Alex Buffa per il settore giovanile.

De Mare e Binello arrivano proprio dall'Atletico Argentina, dove nella scorsa stagione avevano ricoperto il ruolo di vice presidente e responsabile del settore giovanile.