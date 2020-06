Calciomercato. Sanremese, Pippo Scalzi nel mirino: piace a Pro Vercelli e Lucchese

Filippo Scalzi in azione con la maglia della Sanremese

La Sanremese in questa sessione di mercato potrebbe perdere uno dei suoi pezzi da novanta.

Secondo le ultime indiscrezioni Pippo Scalzi sarebbe finito nel mirino di qualche squadra di Serie C, tra cui Pro Vercelli e Lucchese. Sull'attaccante matuziano però ci sarebbero anche altre squadre di Serie C.

Scalzi, finito in doppia cifra con la maglia biancoazzurra in questa stagione prima dello stop per l'emergenza Coronavirus, potrebbe realizzare il grande salto nei professionisti.

In passato Scalzi sarebbe stato sondato anche dal Livorno.