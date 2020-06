Volley maschile. Grafiche Amadeo Sanremo promosso in Serie C: "Grande soddisfazione, l'obiettivo è quello di formare una squadra competitiva"

Il Grafiche Amadeo Sanremo maschile esprime la propria soddisfazione per aver raggiunto la promozione in Serie C di volley.

Questa è la seconda promozione consecutiva per la squadra di Cesare Chiozzone, la società apprezza la scelta della federazione di premiare la classifica +5 punti di vantaggio sulla seconda il Cus Genova a sole quattro giornate dalla conclusione del campionato.

"Esprimere euforia in questa strano periodo ci viene difficile - sottolineano dal sodalizio matuziano - ma la soddisfazione per i ragazzi, la società sportiva, lo sponsor Grafiche Amadeo è comunque grande perché noi come altri abbiamo messo tante risorse fisiche ed economiche per raggiungere l'obiettivo della promozione che era il nostro obiettivo primario.

Ora ci godiamo la promozione con la prospettiva di formare una squadra competitiva per la stagione 2020/2021".