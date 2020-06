Calcio. TABELLA ALLENATORI 2020/2021: il puzzle delle panchine nell'imperiese

Analizziamo squadra per squadra, la tabella allenatori delle compagini imperiesi dalla Serie D alla Seconda Categoria.

TABELLA ALLENATORI 2020/2021

SANREMESE: BIFINI (nuovo). Alessio Bifini guiderà la compagine biancoazzurra nella prossima stagione.

IMPERIA: Lupo (confermato). Sarà ancora mister Alessandro Lupo a guidare i neroazzurri.

OSPEDALETTI: Caverzan (confermato). Andrea Caverzan siederà sulla panchina orange.

TAGGIA: Siciliano (confermato). Simone Siciliano resta a guidare i giallorossi.

VENTIMIGLIA: Luccisano? Al momento tutto fermo in casa granata, ma Fabio Luccisano pronto alla conferma.

GOLFO DIANESE: Colavito (confermato). Dopo tante voci sarà Nicola Colavito a guidare la prima squadra.

CAMPOROSSO: Luci? Tutto quasi fatta per la conferma sulla panchina rossoblu di Carmelo Luci

ATLETICO ARGENTINA: Sassu? Situazione in stand by, ma con Paolo Sassu nettamente favorito per la panchina rossonera

ONEGLIA CALCIO: Gianni Bella (confermato). Sarà Gianni Bella a guidare la squadra nel prossimo campionato.

CARLIN'S BOYS: Vella? Berrica? Per la panchina neroazzurra Vella favorito su Berrica.

VIRTUS SANREMO: Moroni (confermato). Sarà Massimiliano Moroni a guidare la squadra nella prossima stagione.

RIVA LIGURE: Minasso (confermato). Gian Paolo Minasso sarà ancora al timone dei biancoamaranto.

ARGENTINA FC: Maiano? Litardi? Per la panchina della nuova società sarà lotta a due tra Christian Maiano ed Eros Litardi