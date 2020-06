Nuova entrata nello staff tecnico del Volley Primavera Imperia, che scalda i motori per la nuova stagione.

Il prof. Marco Anselmi entrerà a far parte dello staff tecnico e seguirà in collaborazione con gli allenatori i gruppi giovanili ed in particolar modo la preparazione fisica e l’attività motoria.

Questa nuova figura va a completare lo staff tecnico e a migliorare la proposta ai nostri atleti.