Golf: riparte l'attività agonistica al Castellaro Golf Club

Dopo il periodo di lock down, il Circolo ponentino ha riaperto i battenti a metà maggio, osservando scrupolosamente il protocollo imposto dalla Federazione Italiana Golf. Finalmente si è potuti ripartire con l'attività agonistica; la prima gara si è svolta domenica 28 giugno con formula stableford. Al temine delle 9 buche Giuseppe Onesti si è imposto nella classifica lorda; in quella netta Danila Ardissone;piazza d'onore per Renzo Clerici, a premio anche Laura Poli (1° lady) e Davide Dulbecco nella classifica seniores.

Prossimo appuntamento domenica 5 Luglio con JOLLY SPORT CUP stableford individuale su 18 buche a due categorie.