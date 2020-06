Calcomercato. Esclusiva Rivierasport.it: Sanremese, gli occhi del Cagliari su Filippo Scalzi

Clamorosa indiscrezione di mercato in casa Sanremese.

Dopo aver scritto del mancato arrivo del mediano Francesco Guidelli, ecco che il futuro della stella Filippo Scalzi potrebbe essere scritto.

Secondo rumors il Cagliari avrebbe bussato alla porta del club matuziano per ingaggiare il talentuoso giocatore. Il club sarebbe poi pronto a girarlo in prestito a qualche società di Serie C (Olbia?).

Ma anche la Lucchese non molla la presa per Scalzi, con la neopromossa toscana che sembra fare sul serio per il talento di Sanremo.