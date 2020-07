Pallacanestro. Olimpia Basket Taggia, ripresi gli allenamenti

Dopo la chiusura forzata per l’emergenza covid sono ripresi ormai da 15 giorni gli allenamenti per i ragazzi dell’Olimpia Basket Taggia.

La società ha preparato 6 campi da gioco, con un notevole sforzo organizzativo, presso il parcheggio di Bussana a mare zona Impekabile. Sono stati portati 4 canestri mobili dove i ragazzi si possono allenare in attività individuali e di preparazione fisico/tecnica che non prevedano contatto. La risposta dei nostri atleti è stata formidabile: praticamente tutti i tesserati hanno partecipato agli allenamenti seguiti dagli istruttori.

Ogni campo prevedeva la presenza di un allenatore per cui tutti si sono mobilitati per poter seguire al meglio i ragazzi. Il tutto seguendo la normativa covid; mascherine,un pallone per ogni ragazzo, uso di disinfettanti, misurazione della temperatura e autocertificazione.

Le attività continueranno fino a metà luglio per poi spostarsi nelle palestre di Taggia per ora ancora non agibili. A settembre sono previste alcune giornate intensive di allenamento per tutti i gruppi per permettere una ripresa a pieno ritmo dell’anno sportivo.

Da segnalare la partecipazione dell’Olimpia basket all’organizzazione dell’EDUCAMP CONI che partirà lunedi’ 6 luglio a Taggia.

Per informazioni whatsapp 3664125027, educampvalleargentina@gmail.com