Calcio. Sanremese, il 1 luglio 2009 se ne andava Luigi Cichero: il nostro ricordo dell'icona matuziana

Sono passati 11 anni da quel maledetto 1 luglio 2009, quando ci lasciò per sempre Luigi Cichero, a causa di una malattia.

Nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, noi di Rivierasport.it, vogliamo ricordare la figura storica legata alla Sanremese Calcio di un uomo che ha dato tanto al club matuziano ia da calciatore (quando arrivò dal Sestri Levante) sia da allenatore.

Cichero ha lanciato giocatori come Carlo Calabria, Stephane Lerda e Silvio Cassaro.Il suo vice in biancoazzurro, Stefano Faraldi, ha successivamente portato in Serie A la Matuziana Sanremo.

Il ricordo più indelebile alla fine degli anni '90 resta per i tifosi biancoazzurri la cavalcata del ritorno in Serie C2 grazie ad un torneo stra vinto: in quella quadra c'era anche Alessio Bifini, voluto proprio dal tecnico dall'Arezzo nel 1997/1998 e attuale allenatore della Sanremese.

Sulla Pagina Facebook della Sanremese Calcio c'è il ricordo dell'allenatore.