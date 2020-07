Calciomercato Seconda Categoria. Argentina FC, si lavora al primo grande colpo: per l'attacco obiettivo Pietro Daddi

L'Argentina FC, la nuova società in arrivo ad Arma di Taggia e pronta per un campionato importante nella prossima Seconda Categoria, guarda già in grande.

Secondo le ultime indiscrezioni i dirigenti stanno cercando di convincere il super bomber Pietro Daddi, nella scorsa stagione all'Atletico Argentina. Al momento la trattativa esiste, ma serve tempo per concretizzarla.

Capitolo allenatore. Sempre secondo rumors, l'Argentina FC dovrebbe essere allenata da Christian Maiano: le parti sono vicine e a breve potrebbe anche esserci, salvo clamorosi risvolti improvvisi, l'ufficialità.