Calciomercato Serie D. Sanremese, tramonta il ritorno di Daniele Molino

Daniele Molino in azione con la maglia della Sanremese

Intrigo di mercato intorno a Daniele Molino, ex fantasista del Savona in questa stagione in forza al Latte Dolce.

Secondo le ultime indiscrezioni per il giocatore si allontana definitivamente un suo ritorno al 'Comunale', con la Sanremese che avrebbe mollato la presa.

Stessa situazione per l'Imperia, con il club neroazzurro che al momento non ha accelerato. Molino negli ultimi giorni ha avuto vari contatti, tra cui quello con l'ambizioso Fiuggi.

Da non escludere però un'improvviso assalto a Molino sempre da parte di Sanremese e Imperia con i due club pronti ad un primo derby stagionale a scacchi: il mercato è anche questo.