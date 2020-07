Calcio, Serie A. Parma, non basta Riccardo Gagliolo ad evitare la sconfitta con il Verona

Il difensore di Andora Riccardo Gagliolo non basta al Parma per evitare la seconda sconfitta consecutiva in pochi giorni nel campionato di Serie A.

Il centrale difensivo ex Imperia e Sanremese, è andato a segno per il momentaneo 2-2 dei ducali al 'Bentegodi' contro il Verona, dopo le reti di Kulusevski (sempre per gli emiliani), Di Carmine e Zaccagni (per i veneti). Gli scaligeri risolvono il match con sapore di Europa grazie a Pessina per il 3-2 finale.

Per Gagliolo terzo gol in carriera in Serie A, ottavo con la maglia del Parma con cui ha collezionato 97 presenze: il magic moment del difensore ponentino italo-svedese continua.