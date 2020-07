Calciomercato. Il riassunto di una prima giornata scoppiettante: Sanremese scatenata, Luci resta al Camporosso. Luca Baracco top player corteggiato

E' stata quella di ieri una prima giornata di calciomercato per le squadre nell'imperiese ricca di colpi di scena: analizziamo quello che è successo in attesa di nuove indiscrezioni e ufficialità.

Tris Sanremese. La squadra più scatenata è stata la Sanremese che, dopo aver ufficializzato l'entrata nel club della famiglia Sturaro (si occuperà del settore giovanile biancoazzurro) ha annunciato tre arrivi: dopo il mediano Murgia ecco il difensore Castaldo e i centrocampisti Fabio Sturaro (Ospedaletti) e Dotariotto (Chons, ma scuola Cagliari). Si allontana il ritorno al 'Comunale' di Molino.

Conferme ad Imperia. In casa Imperia conferme in vista (in attesa di ufficialità) per i difensori Scannappieco e Virga, oltre a quella del centrocampista Martelli. Si molla la presa al momento sul fantasista Molino.

Capitolo Luca Baracco. Il centrocampista ex Pietra Ligure sembra molto vicino ad indossare la maglia del Taggia, ma secondo le ultime indiscrezioni, l'Ospedaletti avrebbe sondato il profilo. Restando al 'Marzocchini' ufficiale la conferma in rosa di Miceli.

Gli altri movimenti. Il Camporosso conferma anche per la prossima stagione in panchina mister Luci. Il Golfo Dianese saluta l'esterno d'attacco Arrigo che dopo il ritorno in giallorossoblu passa all'Area Calcio Andora. In Prima Categoria l'Atletico Argentina lavora alle conferme del difensore Grandi e dell'attaccante Vecchiotti. In Seconda Categoria, la nuova società Argentina FC, sta trattando il colpo Daddi in attacco con Maiano ad un passo dalla panchina.

