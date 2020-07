Calciomercato Serie D. FOTONOTIZIA - Sanremese, ecco la firma di Alessio Murgia

Alessio Murgia firma per la Sanremese (foto Sanremese Calcio)

Alessio Murgia è ufficialmente un giocatore della Sanremese: ecco la firma del centrocampista nella sede biancoazzurra.

La scheda. Alessio Murgia, classe 1997, va a rinforzare il centrocampo di Bifini. Arriva dal Budoni dove nella scorsa stagione a collezionato 25 presenze e una rete. In carriera ha vestito anche la maglia dell'Olbia in Serie C (40 gettoni).

ALESSIO MURGIA - Centrocampista - 1/06/1997

2019/2020 Budoni D 25 pres. 1 gol

2018/2019 Budoni D 13 pres. 2 gol

2017/2018 Olbia C 28 pres.

2016/2017 Olbia C 12 pres.

2015/2016 Budoni D 5 pres.

2014/2015 Budoni D 1 pres.