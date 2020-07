Calciomercato Serie D. Imperia, confermati Alessandro Trucco e Paolo Scannapieco

L'Imperia rende ufficiali altre due conferme nella rosa a disposizione di mister Alessandro Lupo nella prossima stagione in Serie D.

Saranno neroazzurri ancora Alessandro Trucco, portiere classe 1991, e Paolo Scannapieco, difensore classe 1997.

"Sono contento e ringrazio la Società per questa conferma - commenta il portiere, Alessandro Trucco, al suo ottavo anno con la maglia neroazzurra - Sarà, a prescindere, una bella stagione perché torneremo a giocare con squadre importanti che creano un ambiente fantastico all'interno dello stadio (ammesso che i tifosi possano entrare).

La Società sta facendo un lavoro importante, preciso e mirato quindi ci sono ottime prospettive per il futuro. Vorrei salutare il mio amico e ormai, purtroppo, ex capitano Alessandro Ambrosini perché con lui ho condiviso tanti anni con questa maglia ed è sempre stato un punto di riferimento per me. Ciao Cap, è stato bello giocare con te".