Calciomercato. Ventimiglia, dopo la conferma di mister Luccisano c'è il ritorno di Andrea Ala

Dopo la conferma del tecnico, Fabio Luccisano, giungono anche i primi movimenti riguardanti la rosa del Ventimiglia per la stagione 2020/2021. Andrea Ala, dopo una stagione di inattività, tornerà ad indossare la maglia granata.

A dire il vero Ala la maglia granata non l’ha mai tolta, anzi, la indossa da una vita, visto che proprio nel Ventimiglia ha iniziato a tirare i primi calci al pallone. Ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile fino all'esordio in prima squadra durante il campionato di Promozione 2012/2013. E’ stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato 2013/2014 e in sette stagioni ha collezionato ben 165 presenze, realizzando anche 4 reti.

Ala, classe 1996, è un ragazzo davvero speciale, oltre ad essere un ottimo giocatore ed alza ulteriormente il tasso tecnico di una squadra che di sicuro sarà tra le protagoniste del prossimo campionato di Promozione.