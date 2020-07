RIVIERASPORT MERCATO LIVE: tutte le trattative, indiscrezioni e ufficialità nell'imperiese

Analizziamo tutte le trattative di calciomercato delle squadre imperiesi dalla Serie D alla Seconda Categoria, tra ufficialità, trattative ed indiscrezioni.

DOMENICA 5 LUGLIO

Atletico Argentina: le giovani promesse Simone Dagostino e Oliver Garibaldi promossi in Prima Squadra (CLICCA QUI)

Ventimiglia: primo rinforzo per il centrocampo granata, ecco il ritorno di Andrea Ala (CLICCA QUI)

SABATO 4 LUGLIO

Riva Ligure: doppio botto in attacco con il duo Fabio Labricciosa e Davide Rovella (CLICCA QUI)

Argentina FC: colpo in attacco con l'arrivo del bomber Pietro Daddi (CLICCA QUI)

Argentina FC: testa a testa tra Maiano e Litardi per la panchina (CLICCA QUI)

Camporosso: arrivano le prime conferme nella rosa rossoblu con i difensori Cordì e Piana, ma anche i centrocampisti Grifo e Matteo Luci (CLICCA QUI)

Ventimiglia: UFFICIALE la conferma in panchina di mister Fabio Luccisano (CLICCA QUI)

VENERDI' 3 LUGLIO

Taggia: colpo in difesa, arriva Andrea Negro (CLICCA QUI)

L'annuncio del Presidente Giulio Ivaldi ai nostri microfoni: "Ecco quando partirà la nuova stagione" (CLICCA QUI)

Atletico Argentina: presentato Emanuele Minuto, il nuovo preparatore dei portieri rossonero (CLICCA QUI)

GIOVEDI' 2 LUGLIO

Argentina FC: sul taccuino dei dirigenti per l'attacco spunta Lucio Di Clemente (CLICCA QUI)

Imperia: comincia a prendere forma la rosa neroazzurra, rinnovano il portiere Alessandro Trucco e il difensore Paolo Scannapieco (CLICCA QUI)

Sanremese: ecco la firma in sede del centrocampista Alessio Murgia - FOTONOTIZIA - (CLICCA QUI)

Taggia: UFFICIALE la permanenza di capitan Paolo Tarantola in giallorosso (CLICCA QUI)

Sanremese: intervista a Stefano Sturaro sulla Pagina Facebook del club matuziano dopo l'entrata della sua famiglia nella società biancoazzurra (CLICCA QUI)

MERCOLEDI' 1 LUGLIO

Taggia: UFFICIALE la conferma nella rosa giallorossa del trequartista Armando Miceli (CLICCA QUI)

Golfo Dianese: Luca Arrigo ai saluti: ha firmato per l'Area Calcio Andora (CLICCA QUI)

Camporosso: conferma in panchina d mister Carmelo Luci (CLICCA QUI)

Sanremese: UFFICIALE il centrocampista Fabio Dotariotto (CLICCA QUI)

Imperia: i neroazzurri mollano la presa per Molino (CLICCA QUI)

Sanremese: si allontana il ritorno di Daniele Molino in biancoazzurro (CLICCA QUI)

Argentina FC: si prova il colpo Daddi in attacco. Per la panchina quasi fatta per Maiano (CLICCA QUI)

Imperia: restano in neroazzurro i difensori Virga e Scannapieco. Rinnova anche il centrocampista Martelli (CLICCA QUI)

Taggia: sondaggio Ospedaletti per Luca Baracco, ma i giallorossi provano a chiudere (CLICCA QUI)

Sanremese: UFFICIALI gli arrivi del difensore Luigi Castaldo e del centrocampista Fabio Sturaro (CLICCA QUI)

Sanremese: UFFICIALE l'entrata della famiglia Sturaro nel club matuziano (CLICCA QUI)

Atletico Argentina: si lavora alle conferme del difensore Massimiliano Grandi e dell'attaccante Lorenzo Vecchiotti (CLICCA QUI)