Calciomercato Eccellenza & Promozione. Ospedaletti, tante conferme in rosa. E' un Taggia sempre più ambizioso

Il nostro viaggio delle indiscrezioni e trattative delle squadre imperiesi scende di categoria: analizziamo le compagini di Eccellenza e Promozione come si stanno muovendo nei primi giorni di mercato.

OSPEDALETTI. La società orange sta pensando soprattutto a consegnare l'ossatura della scorsa stagione al confermato allenatore Andrea Caverzan. Conferme. Resteranno al campo 'Ozenda' ancora per una stagione il portiere Frenna, i difensori Alessio Negro, Elia Ambesi, i centrocampisti Allegro, Aretuso, Cambiaso e gli attaccanti Espinal, Galiera e Latella. Arrivi. L'obiettivo principale, secondo indiscrezione, dei dirigenti è un attaccante.

Arrivi: nessuno. Conferme: Frenna (p) Al. Negro (d) E. Ambesi (d) Allegro (c) Aretuso (c) Cambiaso (c) Espinal (a) Galiera (a) Latella (a)

TAGGIA. Sarà Eccellenza o Promozione? Aspettando di capire in quale categoria i giallorossi giocheranno la nuova stagione, i movimenti non di mercato non mancano. Conferme. Sono due le conferme arrivate la scorsa settimana a disposizione del confermato tecnico Simone Siciliano. A vestire ancora il giallorosso saranno il mediano capitano Tarantola e il fantasista Miceli. Ora si aspettano altri rinnovi in blocco come quelli di Fiuzzi, Ravoncoli, Minghinelli. Travella, Gallo e Gambacorta. Arrivi. Il primo volto nuovo al 'Marzocchini, sarà Andrea Negro: l'ex Ospedaletti ha scelto il progetto Taggia. Trattative. Secondo rumors i principali obiettivi dei giallorossi sono due: Luca Baracco per il centrocampo e Castagna per l'attacco. Per il reparto avanzato di cerca anche un classe 2001.

Arrivi: An. Negro (d). Conferme: Tarantola (c) Miceli (a). Trattative: L. Baracco (c, Pietra Ligure) Castagna (a, Albenga)

VENTIMIGLIA. La conferma del tecnico Fabio Luccisano è la prima grande novità in casa granata. Nella giornata di domenica è arrivato anche il ritorno del centrocampista Ala. La società sta lavorando alle tante conferme in rosa.

Arrivi: Ala (c)

GOLFO DIANESE. Situazione analoga nella nuova società fondatasi con il Cervo Fc qualche settimana fa. Al momento l'unica notizia di rilevanza è la conferma ufficiale in panchina di mister Nicola Colavito. Secondo rumors si sta lavorando a conferme importanti della rosa, ma non sono esclusi colpi a sorpresa come l'interessamento per bomber Castagna.

Arrivi: nessuno

CAMPOROSSO. La fumata bianca per la conferma di mister Carmelo Luci è arrivata e ora i dirigenti possono costruire la squadra del futuro. Resteranno in rossoblu i difensori Cordì e Piana, oltre ai centrocampisti Grifo e Matteo Luci.