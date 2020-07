Calciomercato Seconda Categoria. Argentina FC doppia pazza idea: non solo Tomeo, si prova a convincere il ritorno in campo anche a Feliciello e Prunecchi

L'Argentina FC non si ferma e prova a costruire un vero e proprio Dream Team per la Seconda Categoria.

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova compagine armese starebbe pensando non solo a Tomeo. Contatti avviati per difesa e attacco con due ex giocatori della Sanremese.

Stiamo parlando di Modestino Feliciello (protagonista anche con Imperia e Ospedaletti) e Marco Prunecchi, che ritornerebbero a giocare con grande voglia per il progetto del nuovo club. A tornare ad indossare le scarpette potrebbe essere anche Andrea Moraglia, ex mediano di qualità. Ma al momento sono solo voci.