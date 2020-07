Calciomercato Serie D. Sanremese, può essere la settimana di Gaeta, ma Scalzi e Likaxhiu... Imperia, il grande sogno è Max Taddei

CALCIOMERCATO SERIE D

Iniziamo la nuova settimana di calciomercato sulle trattative delle squadre della nostra provincia dalla Serie D. Protagoniste nella prossima stagione saranno Sanremese e Imperia, che ritornano a sfidarsi nella categoria dopo molte stagioni: ma come si stanno muovendo biancoazzurri e neroazzurri?

SANREMESE. In casa matuziana si aspettano altri colpi in entrata, dopo gli arrivi degli ultimi giorni. Ma partiamo dall'inizio. Conferme. A disposizione del neo allenatore Alessio Bifini al momento ci saranno i centrocampisti Demontis e Gagliardi, oltre all'attaccante Lo Bosco. Si aspettano altre conferme ufficiali, come quella del difensore Bregliano.

Partenze. Lasceranno sicuramente il 'Comunale' Spinosa (ad un passo dal Prato) e Gagliardini (ha mercato in Serie C). Anche Scalzi è ambito ed è pronto l'assalto del Cagliari che lo girerebbe in prestito all'Olbia in Serie C, come scritto nella nostra esclusiva. Sull'attaccante c'è anche la Lucchese, pronta ad accelerare. Con le valige in mano anche Manes (ipotesi Acireale?) e Likaxhiu sempre più in orbita Virtus Entella, secondo indiscrezioni.

Arrivi e Trattative. Quella che arriva può essere la settimana decisiva per il ritorno di Gaeta nell'attacco matuziano. Il bomber (già in città) si unirebbe ai già volti nuovi Castaldo (Vado), Murgia (Budoni), Dotariotto (Chions) e Fabio Sturaro (Ospedaletti). Tutto fermo per la questione Molino: i dirigenti sembrano aver mollato la presa sul fantasista sardo. Sfuma il mediano Guidelli che si accasa al Badesse. per la porta, secondo rumors, si sonda lo svincolato Fabio Rinaldi (ex Argentina Arma, Sambenedettese e Lucchese).

Arrivi: Castaldo (d, Vado) Murgia (c, Budoni) Dotariotto (c, Chions) Fabio Sturaro (c, Ospedaletti). Conferme: Demontis (c) Gagliardi (c) Lo Bosco (a). Trattative: Rinaldi (p, svincolato) Molino (c, Latte Dolce) Gaeta (a, Latina)

IMPERIA. Passiamo al 'Ciccione', dove la compagine neroazzurra sta formando le basi della nuova stagione sulla rosa che ha vinto l'Eccellenza. Conferme. Tutto ruota intorno alla squadra della scorsa stagione, con i dirigenti Bencardino e Chiarlone che, dopo le conferme dl mediano Sancinito e le punte Capra e Donaggio, sono riusciti a rinnovare con il portiere Trucco e il difensore Scannapieco. Attesa a breve anche l'ufficialità per le permanenze in difesa di Virga, a centrocampo di Martelli e del giovane Minasso in attacco (classe 2001). Da valutare la posizione di Giglio (che ha molto mercato in Serie D), mentre l'ex capitano Ambrosini ha salutato dopo tanti anni il club.

Arrivi e Trattative. Secondo le ultime indiscrezioni arriverà a disposizione del confermato mister Alessandro Lupo, un quotato difensore centrale. Il grande sogno però è quello relativo a Max Taddei: i neroazzurri ci proveranno. Al momento sembra sfumare la pista legata a Molino (Latte Dolce). I dirigenti hanno nel mirino, secondo indiscrezioni, anche un portiere classe 1999 e un quotato classe 2000 in arrivo da fuori regione.