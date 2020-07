Sci. Sono 40 i nuovi maestri e snowboard del Collegio della Liguria

Dopo il lockdown causato dal Covid-19, il Collegio Maestri di Sci della Liguria è stato il primo Collegio in Italia ad aver concluso con successo i corsi di formazione , ora per 40 ragazzi c’è una concreta opportunità di lavoro da subito.

"Sarebbe una bella sfida per il 2021 organizzare in Liguria, a Monesi, le prossime selezioni per maestri di sci e snowboard - dichiara Alberto Magi, presidente del Collegio Maestri di Sci della Liguria - ora che i lavori hanno ripristinato la viabilità interrotta dalle frane dell’alluvione del 2016. Nel 2014 Monesi aveva già ospitato, insieme a Santo Stefano d’Aveto, due moduli formativi del corso di formazione per maestri di sci".