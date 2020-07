Calciomercato Promozione. E' un Camporosso da sogno! I rossoblu ripartono dall'ossatura forte della scorsa stagione: confermati Farsoni, Orlando, Stamilla e Siberie

Nuove conferme in arrivo in casa Camporosso, giocatori importanti a disposizione di mister Carmelo Luci in vista della prossima stagione.

Conferme importanti. Resteranno nella rosa rossoblu il portiere Mattia Farsoni, il centrocampista Walter Orlando e soprattutto due giocatori fondamentali prima dello stop per l'emergenza Coronavirus. Stiamo parlando di Alessio Stamilla e Rocky Siberie, centrocampista e attaccante che hanno dato linfa nuova alla già rodata rosa del Camporosso.

Restano tra le fila rossoblu anche anche Pesco, Brambilla e l'eterno Iezzi che così si aggiungono a Cordì, Piana, Grifo e Matteo Luci.