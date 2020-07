Calciomercato. Taggia, idea Scappatura per rinforzare l'attacco

Il Taggia sta provando a costruire una squadra competitiva, qualunque sia la categoria dove giocherà nella prossima stagione.

Dopo l'arrivo in difesa di Andrea Negro, i dirigenti si muovono per il fronte attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino per rinforzare il reparto offensivo, sarebbe finito Alessandro Scappatura.

Scappatura, scuola Sanremese, nelle ultime due stagioni è stato protagonista in Promozione con le maglie di Ospedaletti e Ventimiglia.

Per la porta invece, sempre secondo le ultime indiscrezioni, spunta il nome di Michele Brizio protagonista con le giovanili della Sanremese.