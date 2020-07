Motori. Campionato Italiano Legends Cars, il sanremese Kevin Liguori non sbaglia un colpo realizzando pole e vittoria a Varano: "Fine settimana perfetto, sono felice"

Non smette di stupire Kevin Liguori, il pilota di Sanremo, tornato a correre nelle Legends Cars e protagonista nel campionato italiano.

Pole e vittoria. Sul circuito di Varano, Kevin Liguori si trova subito a suo agio realizzando prima una pole da record (1.17.3) e quindi confermando il suo magic moment con una straordinaria altra vittoria.

Ai nostri microfoni ecco tutta la soddisfazione del pilota sanremese: "E' stato un fine settimana perfetto e fin dalle qualifiche è andato tutto bene, riuscendo a realizzare la pole position con il tempo di 1.17.3 staccando più di un secondo il pilota più vicino. Ci tengo a ringraziare i ragazzi del Team di Castelletto che, nonostante siamo a luglio, sono riusciti a farmi trovare luna macchina al top. In gara, nonostante un inizio non facile per via del sorpasso di un'altra vettura, sono riuscito a riprendere la prima posizione e vincere la Gara 1. In Gara 2 ho sito tenuto la testa della corsa chiudendo con un'altra vittoria e 13 secondi di vantaggio sul secondo classificato: sono felice".

Purtroppo Vinicio Liguori nelle qualifiche ha avuto qualche problema elettrico al motore, mentre Danilo Laura ha fatto il primo tempo di categoria ottenendo la pole. In Gara 1 Vinicio Liguori si è ritirato, mentre Laura ha vinto entrambe le corse.

Prossima tappa a Rovigo.