Calcio, Ceriale. E' fatta per la squadra B, in panchina la coppia Massimelli - Careddu

L’ASD Ceriale Progetto Calcio ha il piacere di annunciare la creazione di una seconda rosa che si iscriverà al campionato di Seconda Categoria: il Ceriale B.

Il progetto nasce dalla volontà societaria di offrire ai propri tesserati un’ulteriore possibilità di crescita. Succede infatti troppo spesso che ragazzi giovani, ma che non trovano spazio nella Prima Squadra per vari motivi vengano dati in prestito in altre realtà locali o, addirittura, smettano di praticare questo sport.

Il florido vivaio cerialese sta sfornando giovani interessanti e talentuosi e sarebbe un vero peccato non garantire loro il proseguimento del percorso calcistico. Inoltre, con la creazione della Juniores Eccellenza di Luca Stella, si potrà offrire l’ulteriore chance di “farsi le ossa” in un campionato tosto ed interessante come quello di Seconda Categoria.

Il Ceriale B si pone come obiettivo quello di essere un’importante palestra interna: un’esperienza di crescita o una fase transitoria che possa preparare i calciatori acerbi a fare il salto di qualità, così come una possibilità di rilancio per chi ha trovato poco spazio in altri contesti.

A guidare questo gruppo ci sarà Mister Flaviano Massimelli, supportato da Massimo Careddu con il ruolo di Team Manager.

La rosa, ancora in fase di definizione, sarà composta da calciatori molto giovani soprattutto leva 2000 e 2001, ma potrà contare anche su innesti mirati e su una costante collaborazione con la Juniores.

I primi nomi circolati, infatti, sono riconducibili ai ragazzi che due anni fa hanno vinto il campionato Provinciale insieme a Dario Oddone e che hanno ancora tanto da dimostrare sul campo.

Le dichiarazioni di Flaviano Massimelli

“Sono contentissimo di questa opportunità che il Ceriale mi sta dando, ma soprattutto per il progetto in cui crede questa società: dare la possibilità di praticare questo sport, di crescere fin da bambini in questo ambiente e continuare a giocare indipendentemente da quelle che sono le capacità tecniche del singolo.

Il mio primo obiettivo è quello di creare un gruppo di persone unite come una famiglia, poi se verranno i risultati ben venga. Dare un’opportunità è sicuramente il primo grande passo”.

La società tutta augura a Flaviano, Massimo e a tutti i ragazzi un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura.