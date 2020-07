Calciomercato Promozione. Ventimiglia, UFFICIALE la conferma del capitano Claudio Scognamiglio

Prende forma la rosa del Ventimiglia targato 2010/2021 che sarà guidato in panchina dal confermato Fabio Luccisano.

Nella rosa granata, dopo le conferme dei giorni scorsi, è arrivato l'importante rinnovo del portiere e capitano Claudio Scognamiglio.

Scognamiglio andrà ad affrontare la nona stagione consecutiva con il club frontaliero, accumulando 224 presenze

"Claudio è qualcosa in più di un giocatore della rosa a disposizione di mister Luccisano, è un vero e proprio leader, un punto di riferimento per i compagni in campo e fuori.

La possibile rinascita del Ventimiglia nel prossimo campionato di Promozione si basa proprio sulla conferma dei giocatori più rappresentativi e la conferma del capitano è un segnale importante", si legge sul sito ufficiale del sito del club granata.