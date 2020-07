Calciomercato Serie D. Imperia, anche il giovane Pietro Minasso verso la conferma in neroazzurro

L'Imperia sta cercando di regalare a mister Alessandro Lupo una rosa all'altezza del campionato di Serie D.

Nei scorsi giorni sono arrivate conferme per giocatori importanti della rosa che ha chiuso al primo posto il campionato di Eccellenza prima dello stop per l'emergenza Coronavirus. Su tutte quelle del portiere Trucco, del difensore Scannapieco, del centrocampista Sancinito e degli attaccanti Capra e Donaggio. In attesa di essere ufficializzate quelle di Virga (difensore) e Martelli (centrocampista).

Secondo le ultime indiscrezioni, la rosa neroazzurra potrebbe ancora contare sull'attaccante classe 2001 Pietro Minasso, una stagione ad alto livello disputata al 'Ciccione'. La sua permanenza sembra molto vicina.