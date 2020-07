A causa delle nuove disposizioni post Covid-19 sugli assembramenti, l’associazione ‘Matteo Bolla’ non potrà organizzare alcun evento ludico-sportivo per la stagione estiva.

Tutto rinviato quindi al prossimo anno, sicuramente con più motivazioni compreso, oltre agli altri, il torneo di calcio ‘Tutti in campo per…', organizzato come sempre in sinergia con il Milan club Taggia Arma, che ha il fine unico di aiutare enti o persone nell’ambito del sociale.