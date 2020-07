Tennis. Il figlio d'arte Vincenzo Curinga vince il regionale del Trofeo kinder under 10

I sacrifici quotidiani di Vincenzo e del suo allenatore Leopoldo Di Giacomo sono stati ripagati da questa vittoria; e proprio Leopoldo ci racconta:

"È un progetto dove cerco di dare delle indicazioni precise sia sul piano tecnico che quello tattico. Per potere affrontare la competizione e in partita per osservare come risolvere le problematiche che Vincenzo si troverà ad affrontare , perché la partita è legata a vincere o a perdere, però spesso la sconfitta per lui può diventare più importante della vittoria. Io devo insegnargli che i problemi li potrà risolvere da solo e per questo stiamo lavorando molto sull'atteggiamento, che vale il 70% di tutto. L'obbiettivo è la crescita di Vincenzo e non la vittoria, per questo il progetto che lo coinvolge è un un'insieme di ore di allenamento in settimana ma soprattutto di capire come risolvere i problemi dentro un campo da tennis divertendosi; lui ha anche fortuna di potersi allenare due volte alla settimana nel Center di Piatti, insieme a veri campioni.

Adesso ci saranno una serie di tornei compreso i campionati regionali liguri e il master finale a Roma in agosto del Kinder. Mio dovere , e a nome della famiglia Curinga, ringraziare anche il Comune Montalto-Carpasio, per la concessione del campo da tennis quotidianamente".