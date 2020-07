Tennis. Fabio Fognini rinuncia agli US Open: l'annuncio di coach Corrado Barazzutti

Niente US Open per Fabio Fognini

Fabio Fognini ha annunciato il suo programma per questo 2020 molto particolare e condizionato dalla sospensione per l'emergenza Coronavirus.

Secondo quanto riportato sul portale di eurosport, la racchetta armese ha rinunciato alla partecipazione ai prossimi US Open, in programma al 31 agosto al 13 settembre.

Ad annunciare l'assenza dal Grande Slam americano di Fognini è il suo coach Corrado Berazzutti: "In questo momento non c'è tempo per prepararsi ad essere competitivi per gli USA, intensificheremo gli allenamenti per essere pronti per la terra europea".

Fognini ha approfittato della lunga pausa per farsi operare alle caviglie e rientrerà dai tornei sulla terra battuta.